Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн
Об этом сообщает Worldometer .
Отмечается, что 45 560 человек или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.
Коронавирусную болезнь зафиксировали в 213 странах и территориях.
В тройку лидеров по количеству больных входят США (1457593 человека), Испания (272 646) и РФ (252 245).
На четвертом месте - Великобритания (233151).
Далее следуют Италия (223 096), Бразилия (203 165), Франция (178 870), Германия (174975), Турция (144749), Иран (114533) и Китай (82 933).
За прошедшие сутки и утро в мире зарегистрировано 101 250 летальных случаев от COVID-19.
В США зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 в мире - 86 912. Еще 318 027 человек там выздоровели. За минувшие сутки в США зарегистрировали более 27 000 новых случаев заболевания.
В Испании - более 27 000 человек умерли от коронавируса и выздоровели более 186 000. За минувшие сутки в стране зафиксировано более 1,5 тыс. новых случаев болезни.
В России от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2305 человека. Выздоровели более 53 тыс. За сутки там подтвердили 9974 новых заражений.
В Великобритании - 33 614 летальных случаев и 3446 новых заражений за прошедшие сутки.
В Италии - 31 368 смертей и 115 288 тех, кто поборол болезнь.
В Бразилии наблюдается стремительный рост больных (более 14 тыс. за минувшие сутки и утро) и умерших (13999 человек, из них - 841 за минувшие сутки и утро).
В Китае - за прошедшие сутки и утро зафиксировано 7 новых больных. Количество летальных случаев несколько дней подряд не растет и составляет 4633.
По состоянию на утро пятницы в Украине зафиксировано 17 330 случаев заражения коронавирусом.
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