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Espreso.tvОбществоВ Украине зафиксировано уже 17 330 заражений коронавирусом, 476 случаев - летальные

В Украине зафиксировано уже 17 330 заражений коронавирусом, 476 случаев - летальные

По состоянию на 9:00 пятницы, 15 мая, в Украине зафиксировано 17 330 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 476 - смертельных, 4473 пациента выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 14 мая было зафиксировано 483 новых случая.

По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:

Винницкая область - 674 случая;
Волынская область - 582 случая;
Днепропетровская область - 791 случай;
Донецкая область - 121 случай;
Житомирская область - 538 случаев;
Закарпатская область - 816 случаев;
Запорожская область - 356 случаев;
Ивано-Франковская область - 1188 случаев;
Кировоградская область - 437 случаев;
г. Киев - 2068 случаев;
Киевская область - 1094 случая;
Львовская область - 942 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 228 случаев;
Одесская область - 712 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ривненская область - 1074 случая;
Сумская область - 158 случаев;
Тернопольская область - 1060 случаев;
Харьковская область - 757 случаев;
Херсонская область - 167 случаев;
Хмельницкая область - 222 случая;
Черновицкая область - 2600 случаев;
Черкасская область - 350 случаев;
Черниговская область - 96 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 г. в Центр поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 43 842 сообщения о подозрении на COVID-19.

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