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Espreso.tvОбществоГлава ПЦУ Епифаний просит Шмыгаля ослабить карантин для прихожан

Глава ПЦУ Епифаний просит Шмыгаля ослабить карантин для прихожан


фото: reuters
Православная церковь Украины просит Кабмин ослабить карантин для прихожан

Об этом говорится в сообщении на сайте ПЦУ.

Сообщается, что предстоятель ПЦУ Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть предложения Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, касающихся адаптивного применения карантина

Также сообщается, что эти предложения основаны на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между защитой населения и потребностей религиозных общин.

  • Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) направил в Кабинет министров предложения по адаптивномк применению карантинных ограничений для религиозных организаций.
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