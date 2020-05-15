Глава ПЦУ Епифаний просит Шмыгаля ослабить карантин для прихожан
15 мая, 2020, 15:22
Православная церковь Украины просит Кабмин ослабить карантин для прихожан
Об этом говорится в сообщении на сайте ПЦУ.
Сообщается, что предстоятель ПЦУ Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть предложения Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, касающихся адаптивного применения карантина
Также сообщается, что эти предложения основаны на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между защитой населения и потребностей религиозных общин.
- Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) направил в Кабинет министров предложения по адаптивномк применению карантинных ограничений для религиозных организаций.
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