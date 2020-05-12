Совет церквей попросил Кабмин смягчить карантин для религиозных организаций

12 мая, 2020, 14:51

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) направил в Кабинет министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений для религиозных организаций

Об этом сообщает пресс-служба Совета церквей.

Сообщается, что письмо с предложениями Совет церквей направила Премьер-министра Украины Денису Шмігалю 7 мая 2020 года.

"Убеждены, что эффективная деятельность церквей и религиозных организаций по пастырской опеки и удовлетворения религиозных потребностей граждан является чрезвычайно важным, учитывая сложные жизненные обстоятельства, в которых оказались многие наши соотечественники в связи с пандемией COVID-19", - говорится в письме ВСЦиРО к правительству.

В частности, в Совете церквей предлагают:

- в религиозных (культовых) сооружениях или иных помещениях, используемых религиозными организациями, не запрещать проводить богослужения и религиозные обряды, при условии принятия мер по предотвращению скопления людей;

- не запрещать богослужения и религиозные обряды вне культовых сооружений на открытом воздухе при условии принятия мер по предотвращению скопления людей;

- не запрещать религиозные церемонии и обряды частного характера в храмах, других помещениях, используемых верующими, а также на открытом воздухе;

- требование обязательной самоизоляции для людей, которые достигли 60-летнего возраста, не распространять на священнослужителей и людей, вовлеченных в организации богослужений, а также на других работающих лиц пенсионного возраста, для которых она является рекомендательной;

- обеспечить возможность удовлетворения религиозных потребностей граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты и учреждениях, предоставляющих паллиативную помощь, чтобы к ним имели доступ священники, или организовать с ними индивидуальные дистанционные встречи с помощью видеосвязи.

Напомним, правительство продолжило карантин до 22 мая , а с 11-го числа начались первые послабления.

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