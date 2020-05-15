Европарламент поддержал выделение Украине € 1,2 млрд помощи

15 мая, 2020, 20:01

Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить пакет макрофинансовой помощи для Украины в размере € 1,2 млрд для противодействия экономическим последствиям пандемии коронавируса

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить десяти странам политики соседства и расширения экстренную макрофинансовую помощь для противодействия экономическим последствиям пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Общий объем кредитного пакета составляет € 3 млрд, из них для Украины предусмотрено € 1,2 млрд.

В голосовании приняли участие 687 депутатов. "За" проголосовали 547, "против" - 93, воздержались при голосовании - 47.

Теперь предложение Еврокомиссии еще должен принять Совет ЕС.

Напомним, 14 мая Европарламент большинством голосов поддержал рассмотрение по ускоренной процедуре выделения 3 миллиардов помощи соседним странам, среди которых 1,2 млрд могут быть переданы Украине.

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