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Espreso.tvОбществоЕвропарламент поддержал выделение Украине € 1,2 млрд помощи

Европарламент поддержал выделение Украине € 1,2 млрд помощи


фото: Reuters
Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить пакет макрофинансовой помощи для Украины в размере € 1,2 млрд для противодействия экономическим последствиям пандемии коронавируса

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить десяти странам политики соседства и расширения экстренную макрофинансовую помощь для противодействия экономическим последствиям пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Общий объем кредитного пакета составляет € 3 млрд, из них для Украины предусмотрено € 1,2 млрд.

В голосовании приняли участие 687 депутатов. "За" проголосовали 547, "против" - 93, воздержались при голосовании - 47.

Теперь предложение Еврокомиссии еще должен принять Совет ЕС.

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