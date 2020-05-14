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Espreso.tvОбществоЕвропарламент рассмотрит выделение Украине € 1,2 млрд помощи по ускоренной процедуре

Европарламент рассмотрит выделение Украине € 1,2 млрд помощи по ускоренной процедуре


фото: reuters
Европарламент большинством голосов поддержал рассмотрение по ускоренной процедуре выделение 3 миллиардов помощи соседним странам, среди которых 1,2 млрд могут быть переданы Украине

Об этом сообщает Укринформ .

В голосовании приняли участие 689 депутатов. За проголосовали 602, против - 80, воздержались при голосовании - 7.

Большинство депутатов голосовать дистанционно через ограничительные меры, введенные в связи с пандемией. В случае положительного результата решение еще должно быть утверждено Европейским советом.

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Потенциальные средства могут быть переданы на поддержку экономики в период пандемии коронавируса.

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