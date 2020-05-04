Правительство Чехии приняло решение об открытии международных пассажирских перевозок с 11 мая

4 мая, 2020, 20:20

4 мая правительство Чехии приняло решение о разрешении осуществлять международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом с 11 мая, которые были запрещены в рамках карантина из-за коронавируса

Об этом сообщает Novinky.

4 мая правительство Чехии одобрило предложение министра промышленности и торговли о разрешении осуществлять международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом с 11 мая, которые были запрещены в рамках карантина из-за коронавируса.

В то же время, границы большинства соседей Чешской Республики остаются закрытыми, поэтому возможность поездок будет зависеть от их решений в ближайшие недели.

Напомним, ранее правительство Чехии сообщало, что планирует открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей в июле. При этом, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что переговоры об открытии границ будут самыми тяжелыми с Польшей.

Правительство Чехии ускорило смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса, несмотря на то, что в стране наблюдается рост числа новых случаев инфекции с 11 мая.

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