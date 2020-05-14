Зеркаль возглавила защиту "Нафтогаза" в международных судах против РФ
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств Нафтогаза в спорах с ОАО "Газпром" и в делах против Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, соответствующий функционал Зеркаль получила в связи с трансформацией организационной структуры Группы "Нафтогаз".
Елена Зеркаль имеет звание чрезвычайного и полномочного посла и 25-летний опыт работы юристом в государственном и частном секторах.
В 2014-2019 годах в должности заместителя министра иностранных дел Украины Елена занималась вопросами европейской интеграции, в частности, либерализацией визового режима с ЕС, а также представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России (о финансировании терроризме и расовой дискриминации, нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву и нарушении иммунитета военных кораблей и членов экипажа).
- Напомним, в "Нафтогазе" объяснили увольнение исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко связано с оптимизацией внутренней организационной структуры компании, а также перераспределением обязанностей между подразделениями.
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