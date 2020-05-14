Увольнение Витренко: "Нафтогаз" объяснил, что оптимизирует внутреннюю организационную структуру

Об этом заявили в компании в ответ на запрос DW.

"В рамках трансформации группа "Нафтогаз" оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями.

Трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы", - говорится в сообщении.

"В частности, уже реструктурирован ряд функций дивизиона "Интегрированный газ", долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и др.

Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора группы "Нафтогаз", - говорится в ответе на запрос.

Витренко заявил, что его должность сокращают из-за борьбы с Газпромом и обвинил в этом главу НАК Андрея Коболева.

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