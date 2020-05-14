Япония отменила чрезвычайное положение почти по всей стране
14 мая, 2020, 14:34
Япония отменила режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии коронавируса, почти по всей стране
Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ, пишет The Japan News .
Режим ЧС отменили в 39 префектурах. В других восьми он продолжает действовать, отмена рассматривать 21 мая.
Во время своего обращения Абэ призвал жителей Японии по возможности не покидать свои префектуры до конца мая.
На данный момент в Японии зафиксировано более 16 000 случаев коронавируса, 678 из них летальные.
Ранее сообщалось, что 4 мая Япония приняла решение о продлении режима ЧП по всей стране до конца месяца.
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