Япония продлила чрезвычайное положение до конца мая

4 мая, 2020, 16:38

Правительство Японии приняло решение продлить режим чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса, до 31 мая

Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Japan Today.

По его словам, принятые в стране меры позволили сдержать распространение вируса, однако их пока недостаточно.

"Нельзя сказать, что уменьшение количества инфицированных людей является достаточным. В некоторых регионах система здравоохранения перегружена", - заявил премьер.

По состоянию на 4 мая в Японии зафиксировано более 16 тысяч случаев COVID-19, из них 487 летальных.

Напомним, 16 апреля Япония ввела чрезвычайное положение в стране в связи с пандемией коронавируса. Режим ЧП в стране предварительно был введен до 6 мая.