Япония продлила чрезвычайное положение до конца мая
Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Japan Today.
По его словам, принятые в стране меры позволили сдержать распространение вируса, однако их пока недостаточно.
"Нельзя сказать, что уменьшение количества инфицированных людей является достаточным. В некоторых регионах система здравоохранения перегружена", - заявил премьер.
По состоянию на 4 мая в Японии зафиксировано более 16 тысяч случаев COVID-19, из них 487 летальных.
Напомним, 16 апреля Япония ввела чрезвычайное положение в стране в связи с пандемией коронавируса. Режим ЧП в стране предварительно был введен до 6 мая.
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