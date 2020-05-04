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Espreso.tvОбществоЯпония продлила чрезвычайное положение до конца мая

Япония продлила чрезвычайное положение до конца мая


фото: reuters
Правительство Японии приняло решение продлить режим чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса, до 31 мая

Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Japan Today.

По его словам, принятые в стране меры позволили сдержать распространение вируса, однако их пока недостаточно.

"Нельзя сказать, что уменьшение количества инфицированных людей является достаточным. В некоторых регионах система здравоохранения перегружена", - заявил премьер.

По состоянию на 4 мая в Японии зафиксировано более 16 тысяч случаев COVID-19, из них 487 летальных.

Напомним, 16 апреля Япония ввела чрезвычайное положение в стране в связи с пандемией коронавируса. Режим ЧП в стране предварительно был введен до 6 мая.

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