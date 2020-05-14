В России выросла смертность от алкоголя на фоне пандемии коронавируса

14 мая, 2020, 10:49

В России в период режима самоизоляции из-за коронавируса начало расти количество смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем

Об этом заяив глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании Госдумы, передает ТАСС .

"К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала расти ...

... путь к сокращению смертности, заболеваемости - именно путь сокращения потребления алкоголя ", - сказал министр.

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В связи с этим он предложил рассмотреть вопрос о повышении возраста россиян продаже алкогольных напитков до 21 лет.

Ранее Мурашко говорил, что потребление в России алкоголя во время самоизоляции увеличилось, что в условиях распространения коронавируснои инфекции "категорически неприемлемо", поскольку спиртное ослабляет иммунитет.