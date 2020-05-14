В Одессе с 15 мая возобновляет работу зоопарк
Об этом говорится в сообщении на сайте Одесского зоопарка.
"Мы открываемся для посещения в пятницу 15 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что зоопарк будет работать в режиме карантина:
- все посетители обязаны носить маски;
- будет проводиться измерение температуры посетителей на входе;
- будут установлены дезинфицирующие средства;
- будут закрыты экспозиция "Акватеррариум", детские игровые площадки и аттракционы. Не будет работать кружок юных натуралистов;
- временно не будут проводиться массовые мероприятия, экскурсии, групповые посещения.
"Мы очень просим наших посетителей соблюдать максимальную дистанцию, держаться отдельными семейными группами. Зоопарк открывает свои двери 15 мая в 9 утра", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее в Карпатах горнолыжный курорт "Буковель" анононсировал возобновление работы для посетителей с 15 мая.
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