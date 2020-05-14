"Буковель" анонсировал открытие с 15 мая

14 мая, 2020, 15:48

В Карпатах горнолыжный курорт "Буковель" анононсировал возобновление работы для посетителей с 15 мая

Об этом сообщает пресс-служба курорта в Facebook .

В Карпатах горнолыжный курорт "Буковель" возобновляет работу для посетителей с 15 мая.

"Уже завтра мы открываем территорию курортадля посетителей!" - говорится в сообщении.

Сообщается, что завтра "Буковель" открывает смотровой подъемник №2, что позволит туристам наслаждаться видами карпатских гор. Также, на территории курорта заработают заведения питания, обслуживая туристов на летних террасах.

Напомним, что еще 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Однако на украинском горнолыжном курорте "Буковель" заявили, что с 25 марта они временно приостанавливают работу из-за карантина.

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