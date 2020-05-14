"Буковель" анонсировал открытие с 15 мая
14 мая, 2020, 15:48
В Карпатах горнолыжный курорт "Буковель" анононсировал возобновление работы для посетителей с 15 мая
Об этом сообщает пресс-служба курорта в Facebook .
В Карпатах горнолыжный курорт "Буковель" возобновляет работу для посетителей с 15 мая.
"Уже завтра мы открываем территорию курортадля посетителей!" - говорится в сообщении.
Сообщается, что завтра "Буковель" открывает смотровой подъемник №2, что позволит туристам наслаждаться видами карпатских гор. Также, на территории курорта заработают заведения питания, обслуживая туристов на летних террасах.
- Напомним, что еще 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Однако на украинском горнолыжном курорте "Буковель" заявили, что с 25 марта они временно приостанавливают работу из-за карантина.
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