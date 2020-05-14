В клубе экс-динамовца Виды произошла вспышка COVID-19
14 мая, 2020, 18:15
В турецком "Бешикташе" восемь футболистов заразились коронавирусом
Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Пока неизвестно есть ли среди зараженных бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида. Имена зараженных остаются в тайне Все зараженные футболисты уже получили инструкции по лечению и находятся на карантине.
"Бешикташ" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции. В текущем сезоне 31-летний хорват провел 32 матча и забил 4 мяча.
Домагой Вида выступал за "Динамо" с 2013 до 2017 года.
- 7 мая сообщалось, что бывший футболист "Динамо" хорват Домагой Вида может перейти в английский "Ливерпуль" .
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