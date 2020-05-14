В клубе экс-динамовца Виды произошла вспышка COVID-19

14 мая, 2020, 18:15

В турецком "Бешикташе" восемь футболистов заразились коронавирусом

Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Пока неизвестно есть ли среди зараженных бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида. Имена зараженных остаются в тайне Все зараженные футболисты уже получили инструкции по лечению и находятся на карантине.

"Бешикташ" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции. В текущем сезоне 31-летний хорват провел 32 матча и забил 4 мяча.

Домагой Вида выступал за "Динамо" с 2013 до 2017 года.