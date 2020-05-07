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Espreso.tvСпортЭкс-лидер "Динамо" может перейти в "Ливерпуль"

Экс-лидер "Динамо" может перейти в "Ливерпуль"


фото: Getty Images
Бывший футболист "Динамо" хорват Домагой Вида может перейти в английский "Ливерпуль"

Об этом сообщает Yeni Asir.

"Ливерпуль" планирует укрепить линию обороны в межсезонье и рассматривает хорватского центрального защитника в качестве игрока ротации. В приглашении 31-летнего футболиста заинтересован главный тренер англичан Юрген Клопп, который следил за его выступлениями на чемпионате мира-2018.

Вида сейчас выступает за турецкий "Бешикташ", в который перешел в январе 2018 года на правах свободного агента из "Динамо". Контракт хорвата с стамбульцами рассчитан до июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Вида сыграл за "Бешикташ" 32 матча и забил 4 гола.

Домагой Вида выступал за "Динамо" с 2013 до 2017 года.

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