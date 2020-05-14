Утечка данных украинцев из приложения "Дия" не подтвердилась, - Нацполиция

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграмм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая" Опендатабот "- сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании. При этом следует отметить, что информация о якобы кибератаке и киберуязвимости системы "Дия" не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцедентов", - говорится в сообщении.

Также правоохранители установили, что актуальность информации ряда баз, из которых произошла утечка данных, соответствует наполнению более чем годичной давности.

В полиции добавили, что окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.

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