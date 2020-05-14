 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУтечка данных украинцев из приложения "Дия" не подтвердилась, - Нацполиция

Утечка данных украинцев из приложения "Дия" не подтвердилась, - Нацполиция


фото: ukrinform
Информация об утечке персональных данных украинцев из приложения "Дия" не подтвердилась

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграмм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая" Опендатабот "- сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании. При этом следует отметить, что информация о якобы кибератаке и киберуязвимости системы "Дия" не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцедентов", - говорится в сообщении.

Также правоохранители установили, что актуальность информации ряда баз, из которых произошла утечка данных, соответствует наполнению более чем годичной давности.

В полиции добавили, что окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

  • Шмыгаль заявил, что утечка персональных данных украинцев произошел полгода назад и не касается приложения "Дия".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать