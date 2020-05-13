Слив данных украинцев не касается "Дії", - Шмыгаль

13 мая, 2020, 13:02

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что утечка персональных данных украинцев произошла полгода назад и не касается приложении "Дія"

Об этом он премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на час вопросов к правительству в ВР, передает Еспресо.TV .

"То, что вы видите в интернете, это действительно произошло. В связи с этим открыто уголовное производство. Это произошло более чем полгода назад, когда были старые реестры данных. Новые реестры полностью защищены", - ответил Шмыгаль на запрос нардепа от "Голоса" Соломии Бобровской.

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Он заверил, что приложение "Дія" является абсолютно защищенной системой.

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