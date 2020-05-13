Слив данных украинцев не касается "Дії", - Шмыгаль
Об этом он премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на час вопросов к правительству в ВР, передает Еспресо.TV .
"То, что вы видите в интернете, это действительно произошло. В связи с этим открыто уголовное производство. Это произошло более чем полгода назад, когда были старые реестры данных. Новые реестры полностью защищены", - ответил Шмыгаль на запрос нардепа от "Голоса" Соломии Бобровской.
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Он заверил, что приложение "Дія" является абсолютно защищенной системой.
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