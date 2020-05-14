Украинский футболист близок к трансферу в чемпионат Италии

14 мая, 2020, 14:29

Итальянские клубы активно следят за полузащитником украинской "Александрии" Кириллом Ковальцем

Об этом сообщает " Футбол 24 ".

Скаут Алекс Великих считает, что украинец может появиться в составе римской "Ромы".

"Я не буду называть фамилию футболиста, но игрок" Александрии "заинтересовал клубы Серии А. Кстати, я ожидаю появление украинского игрока в составе" Ромы ". То же могло произойти в" Милане ", но там сменилось руководство", - сказал Великих .

По информации источника, речь идет о хавбека Кирилла Ковальца, по которому итальянские скауты следили в матче Лиги Европы против французского "Сент-Этьена" (1: 1) и остались довольны игрой украинском.

В текущем сезоне 26-летний Ковалец провел за "Александрию" 21 матч, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.