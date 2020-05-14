Украинский футболист близок к трансферу в чемпионат Италии
14 мая, 2020, 14:29
Итальянские клубы активно следят за полузащитником украинской "Александрии" Кириллом Ковальцем
Об этом сообщает " Футбол 24 ".
Скаут Алекс Великих считает, что украинец может появиться в составе римской "Ромы".
"Я не буду называть фамилию футболиста, но игрок" Александрии "заинтересовал клубы Серии А. Кстати, я ожидаю появление украинского игрока в составе" Ромы ". То же могло произойти в" Милане ", но там сменилось руководство", - сказал Великих .
По информации источника, речь идет о хавбека Кирилла Ковальца, по которому итальянские скауты следили в матче Лиги Европы против французского "Сент-Этьена" (1: 1) и остались довольны игрой украинском.
В текущем сезоне 26-летний Ковалец провел за "Александрию" 21 матч, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
- 13 мая сообщалось, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет, чтобы клуб летом приобрел защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.
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