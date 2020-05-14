 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинский футболист близок к трансферу в чемпионат Италии

Украинский футболист близок к трансферу в чемпионат Италии


фото: Getty Images
Итальянские клубы активно следят за полузащитником украинской "Александрии" Кириллом Ковальцем

Об этом сообщает " Футбол 24 ".

Скаут Алекс Великих считает, что украинец может появиться в составе римской "Ромы".

"Я не буду называть фамилию футболиста, но игрок" Александрии "заинтересовал клубы Серии А. Кстати, я ожидаю появление украинского игрока в составе" Ромы ". То же могло произойти в" Милане ", но там сменилось руководство", - сказал Великих .

По информации источника, речь идет о хавбека Кирилла Ковальца, по которому итальянские скауты следили в матче Лиги Европы против французского "Сент-Этьена" (1: 1) и остались довольны игрой украинском.

В текущем сезоне 26-летний Ковалец провел за "Александрию" 21 матч, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать