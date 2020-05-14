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Espreso.tvОбществоУкраина в ОБСЕ заявила о заминированный 21 тыс. кв. км территории из-за войны с РФ

Украина в ОБСЕ заявила о заминированный 21 тыс. кв. км территории из-за войны с РФ

Российская агрессия против Украины привела к тому, что площадь районов, загрязненных минами и взрывоопасными остатками, составляет 7 тыс. кв. км подконтрольной территории Донбасса и 14 тыс. кв. км - на оккупированных территориях

Об этом заявил заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседание Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, сообщает Укринформ .

"По предварительным подсчетам, около 7000 квадратных километров в контролируемых правительством территориях и примерно 14 000 квадратных километров временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым загрязнено минами и взрывоопасными пережитками войны", - заявил он.

Он проинформировал, что в настоящее время 29 групп разминирования Вооруженных Сил Украины, а также 16 пиротехнических команд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выполняют задачи по разминированию на освобожденных территориях.

На сегодня очистили более 35 500 га земель, более 2000 км дорог, 1000 км железнодорожных путей, обнаружили и уничтожили более 460 тыс. взрывоопасных предметов и остатков войны.

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