На Донбассе погиб боец ООС, еще двое - ранены. Оккупанты потеряли трех боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Гнутово, Талаковки и Широкино захватчики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Старогнатовка оккупанты дважды били из гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы вблизи Крымского дважды открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов, в общем выпустив 20 мин, а также с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По окрестностям Орехово оккупанты применили 120-мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Рядом с Катериновкой захватчики применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое - получили ранения.
Украинские военные ответили на провокации оккупантов огнем. По данным разведки, 13 мая бойцы ООС ранили трех российских захватчиков.
С начала суток 14 мая российские войска в Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Авдеевки оккупанты дважды били из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое оккупанты задействовали 82-мм минометы и гранатометы различных систем.
По украинских военнослужащих в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Зайцевото и Хутора Свободного захватчики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военных вследствие этих обстрелов нет.
В ответ на обстрелы украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства.
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