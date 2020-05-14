 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Донбассе погиб боец ООС, еще двое - ранены. Оккупанты потеряли трех боевиков

На Донбассе погиб боец ООС, еще двое - ранены. Оккупанты потеряли трех боевиков

В среду, 13 мая, российские войска на Донбассе 9 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Гнутово, Талаковки и Широкино захватчики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Старогнатовка оккупанты дважды били из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы вблизи Крымского дважды открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов, в общем выпустив 20 мин, а также с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Орехово оккупанты применили 120-мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Катериновкой захватчики применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое - получили ранения.

Украинские военные ответили на провокации оккупантов огнем. По данным разведки, 13 мая бойцы ООС ранили трех российских захватчиков.

С начала суток 14 мая российские войска в Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Авдеевки оккупанты дважды били из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое оккупанты задействовали 82-мм минометы и гранатометы различных систем.

По украинских военнослужащих в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Зайцевото и Хутора Свободного захватчики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных вследствие этих обстрелов нет.

В ответ на обстрелы украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

13 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать