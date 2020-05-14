На Донбассе погиб боец ООС, еще двое - ранены. Оккупанты потеряли трех боевиков

14 мая, 2020, 07:29

В среду, 13 мая, российские войска на Донбассе 9 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Гнутово, Талаковки и Широкино захватчики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Старогнатовка оккупанты дважды били из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы вблизи Крымского дважды открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов, в общем выпустив 20 мин, а также с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Орехово оккупанты применили 120-мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Катериновкой захватчики применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое - получили ранения.

Украинские военные ответили на провокации оккупантов огнем. По данным разведки, 13 мая бойцы ООС ранили трех российских захватчиков.

С начала суток 14 мая российские войска в Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Авдеевки оккупанты дважды били из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое оккупанты задействовали 82-мм минометы и гранатометы различных систем.

По украинских военнослужащих в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Зайцевото и Хутора Свободного захватчики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных вследствие этих обстрелов нет.

В ответ на обстрелы украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства.

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