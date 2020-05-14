Угрожали ножами: Футболиста сборной Англии ограбили в собственном доме

14 мая, 2020, 11:12

Футболиста сборной Англии и "Тоттенхэма" Деле Алли ограбили в собственном доме в Лондоне

Об этом сообщает The Sun .

12 мая в 00:30 по местному времени двое вооруженных ножами мужчин ворвались в дом Алли. Во время ограбления футболист играл в бильярд со своей девушкой Руби Мэй и шестью приятелями. Спортсмена ударили в лицо, один из его друзей также пострадал.

Грабители забрали у футболиста дорогие часы Richard Mille и Audemar Piguet. Также были украдены ювелирные изделия его подруги.

В полиции сообщили, что по подозрению в преступлении пока никто не задержан. Следствие считает, что нападение на дом футболиста мог быть заранее спланированным.

24-летний Деле Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. За сборную Англии полузащитник сыграл 37 матчей и забил 3 гола.

Напомним, в конце марта в Англии ограбили дом бывшего футболиста лондонского "Арсенала" и "Челси" Эшли Коула.

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