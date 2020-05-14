 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУгрожали ножами: Футболиста сборной Англии ограбили в собственном доме

Угрожали ножами: Футболиста сборной Англии ограбили в собственном доме


фото: Getty Images
Футболиста сборной Англии и "Тоттенхэма" Деле Алли ограбили в собственном доме в Лондоне

Об этом сообщает The Sun .

12 мая в 00:30 по местному времени двое вооруженных ножами мужчин ворвались в дом Алли. Во время ограбления футболист играл в бильярд со своей девушкой Руби Мэй и шестью приятелями. Спортсмена ударили в лицо, один из его друзей также пострадал.

Грабители забрали у футболиста дорогие часы Richard Mille и Audemar Piguet. Также были украдены ювелирные изделия его подруги.

В полиции сообщили, что по подозрению в преступлении пока никто не задержан. Следствие считает, что нападение на дом футболиста мог быть заранее спланированным.

24-летний Деле Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. За сборную Англии полузащитник сыграл 37 матчей и забил 3 гола.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

13 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать