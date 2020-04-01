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Espreso.tvСпортПривязали к стулу и угрожали: В Англии ограбили имение знаменитого футболиста "Арсенала" и "Челси"

Привязали к стулу и угрожали: В Англии ограбили имение знаменитого футболиста "Арсенала" и "Челси"


фото: Getty Images
В Англии ограбили дом бывшего футболиста лондонского "Арсенала" и "Челси" Эшли Коула

Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, грабители в балаклавах и камуфляжной одежде ворвались в дом через заднюю дверь. Сообщается, что злоумышленники угрожали Коулу и привязали его к стулу, однако экс-футболист отказался комментировать эту информацию.

Грабители забрали драгоценности и другие ценные вещи, после чего скрылись. Сумма нанесенного ущерба не разглашается. На данный момент полиция проводит расследование инцидента.

Эшли Коул выступал в составе английских "Арсенала", "Кристал Пэлас", "Челси", "Дерби Каунти", итальянской "Ромы" и "Лос-Анджелес Гэлакси" из США. В августе 2019 г. Коул объявил о завершении профессиональной карьеры.

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