Привязали к стулу и угрожали: В Англии ограбили имение знаменитого футболиста "Арсенала" и "Челси"
1 апреля, 2020, 08:26
В Англии ограбили дом бывшего футболиста лондонского "Арсенала" и "Челси" Эшли Коула
Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, грабители в балаклавах и камуфляжной одежде ворвались в дом через заднюю дверь. Сообщается, что злоумышленники угрожали Коулу и привязали его к стулу, однако экс-футболист отказался комментировать эту информацию.
Грабители забрали драгоценности и другие ценные вещи, после чего скрылись. Сумма нанесенного ущерба не разглашается. На данный момент полиция проводит расследование инцидента.
Эшли Коул выступал в составе английских "Арсенала", "Кристал Пэлас", "Челси", "Дерби Каунти", итальянской "Ромы" и "Лос-Анджелес Гэлакси" из США. В августе 2019 г. Коул объявил о завершении профессиональной карьеры.
- Напомним, в феврале 2019-го дом футболиста "Реала" Карима Бензема ограбили , когда он играл против "Барселоны" в Кубке Испании.
Читайте также
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
Читайте также
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-