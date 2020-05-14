Uber добавит обязательное селфи в маске перед началом работы в перечень требований для водителей
Сервис вызова такси Олайне Uber обяжет водителей по всему миру делать фото в маске перед началом рабочего дня
Об этом пишет Reuters.
Известно, что компания также обяжет носить маски всех своих курьеров и пассажиров. Uber уменьшит максимальное количество пассажиров в стандартных поездках с 4 до 3, всех пассажиров имеют просить садиться позади водителя.
Uber выпустит обновление приложения, чтобы сообщить пользователей об изменениях. В обновленной программе водители ежедневно перед началом работы должны сделать селфи в маске, ответить на вопрос, есть ли у них симптомы коронавирусной болезни, подтвердить, что они дезинфицировали транспорт и согласиться открывать окна во время поездки.
Повторное невыполнение новых правил может привести к деактивации аккаунта водителей и пассажиров. Кроме того, компания рассматривает возможность добавить селф-проверки для пассажиров.
Новые правила пользования сервисом действовать с понедельника, 18 мая, в США, Канаде, Мексике, Европе и большинстве стран Латинской Америки и Азии.
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