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Espreso.tvСпортУ отца бойца UFC Нурмагомедова диагностировали коронавирус

У отца бойца UFC Нурмагомедова диагностировали коронавирус


фото: Getty Images
У отца российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова диагностировали коронавирус

Об этом сообщает телеграмм канал Baza .

По информации источника, Абдулманапу Нурмагомедову стало плохо после спортивных занятий, которые мужчине запретили врачи. Сначала в Нурмагомедова была диагностирована вирусная пневмония, причем тренер отказывался проходить тест на коронавирус.

В мае состоянии здоровья Нурмагомедова-старшего ухудшилось. Его сын Хабиб Нурмагомедов организовал коммерческий рейс из Махачкалы, который доставил отца в одну из больниц Москвы, где у него и обнаружили СOVID-19.

3 мая в Абдулманап Нурмагомедова случился инфаркт. Ему была сделана операция, после чего он находится в коме.

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