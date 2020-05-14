У отца бойца UFC Нурмагомедова диагностировали коронавирус

14 мая, 2020, 13:16

У отца российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова диагностировали коронавирус

Об этом сообщает телеграмм канал Baza .

По информации источника, Абдулманапу Нурмагомедову стало плохо после спортивных занятий, которые мужчине запретили врачи. Сначала в Нурмагомедова была диагностирована вирусная пневмония, причем тренер отказывался проходить тест на коронавирус.

В мае состоянии здоровья Нурмагомедова-старшего ухудшилось. Его сын Хабиб Нурмагомедов организовал коммерческий рейс из Махачкалы, который доставил отца в одну из больниц Москвы, где у него и обнаружили СOVID-19.

3 мая в Абдулманап Нурмагомедова случился инфаркт. Ему была сделана операция, после чего он находится в коме.