Сытник объяснил, почему Коломойский и Дубинский пытаются его уволить

Об этом сообщает hromadske.

Он отметил, что на сегодня "максимально актуальными для одного из олигархов" являются два дела.

"Это Укрнафта, где нанесенный ущерб - это уже установлено экспертным путем - превышает 10 млрд грн. Ну и дело ПриватБанка", - сказал директор НАБУ.

Он уточнил, что это два дела, сумма убытков по которым составляет более половины из всей суммы, установленной в целом по всем делам, которые сейчас расследует НАБУ.

"Поэтому очевидно, что продолжение олигарха в парламенте постоянно делает какие-то громкие заявления, определенные попытки, вот сейчас есть обращение в Конституционный суд. Поэтому посмотрим", - отметил Сытник.

В то же время он считает, что в целом за попытками его уволить стоит не только Коломойский.

"Не только Коломойский. Эта тенденция началась еще в марте 2017 года, когда было проведено задержание и объявления подозрения бывшему главе Фискальной службы (Роману Насиров, - ред.) Тогда пошли максимальные медийные атаки, составление каких-то протоколов, регистрация производств", - сказал директор НАБУ.

В Совете Европы отреагировали на попытки власти уволить Сытника.

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