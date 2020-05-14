Ради "Динамо" Лидер "Зари" отказался переходить в европейский клуб
Об этом он заявил в эфире шоу "Трендец" в YouTube.
По словам Леднева, он имел предложения от нескольких европейских клубов, однако отказал им ради возвращения в "Динамо".
"Мне говорили, что были предложения из довольно хороших клубов, но я принял для себя решение, что хочу играть в" Динамо ". На агента выходили разные хорошие европейские клубы. Но я принял окончательное решение", - сказал Леднев.
22-летний Богдан Леднев принадлежит "Динамо", но выступает в аренде за "Зарю". В нынешнем сезоне он провел за луганскую команду 21 матч, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.
- Напомним, 14 мая президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что благодаря карантину, дисквалифицированный за допинг футболист киевского клуба Артем Беседин получит шанс сыграть на Евро-2020.
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