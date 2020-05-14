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Espreso.tvОбщество"Заменить маршрутки": Криклий предлагает новую модель общественного транспорта

"Заменить маршрутки": Криклий предлагает новую модель общественного транспорта


фото: censor.net
Министерство инфраструктуры инициировало законопроект, которым предлагает новую модель общественного транспорта, что позволит заменить маршрутки автобусами и электробусами

Об этом сказал министр Владислав Криклий в эфире одного из каналов, передает Интерфакс-Украина.

"Тогда города смогут расшить перечень транспортных средств, которые функционируют как общественный транспорт. Это даст возможность заменить маршрутки нормальными автобусами и электробусами. Но это уже будут частные перевозчики, которые будут предоставлять эту услугу городу и его коммунальным предприятиям. Тогда маршрутки вообще практически уйдут в прошлое" , - сказал он.

При этом, говоря о запуске маршруток в связи с выходом из карантина он ответил: "По-моему, еще не время запускать маршрутные такси".

  • Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил план восстановления регулярного пассажирского сообщения.
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