"Заменить маршрутки": Криклий предлагает новую модель общественного транспорта
14 мая, 2020, 16:01
Министерство инфраструктуры инициировало законопроект, которым предлагает новую модель общественного транспорта, что позволит заменить маршрутки автобусами и электробусами
Об этом сказал министр Владислав Криклий в эфире одного из каналов, передает Интерфакс-Украина.
"Тогда города смогут расшить перечень транспортных средств, которые функционируют как общественный транспорт. Это даст возможность заменить маршрутки нормальными автобусами и электробусами. Но это уже будут частные перевозчики, которые будут предоставлять эту услугу городу и его коммунальным предприятиям. Тогда маршрутки вообще практически уйдут в прошлое" , - сказал он.
При этом, говоря о запуске маршруток в связи с выходом из карантина он ответил: "По-моему, еще не время запускать маршрутные такси".
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил план восстановления регулярного пассажирского сообщения.
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