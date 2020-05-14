"Внештатный советник": в ОП рассказали, кем работает бизнесмен Баум
14 мая, 2020, 18:44
Бизнесмен Борис Баум является внештатным советником заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко
Об этом в ответе на информационный запрос сообщили Бабелю.
Отмечается, что Борис Баум, фонд которого стал распорядителем денег на борьбу с коронавирусом, является внештатным советником заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Также Баума привлекли к работе, которая ведется в ОП по противодействию COVID-19.
- Напомним, впервые о Борисе Баума в команде Зеленского заговорили в феврале, когда речь шла о легализации игорного бизнеса.
- Журналисты получили "ответ" на свой запрос в Офис президента относительно трудоустройства Бориса Баума, который возглавил благотворительный фонд "Прайм", собиравший средства на борьбу с коронавирусом, где было сообщено о продлении рассмотрения запроса.
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