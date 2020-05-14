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Espreso.tvОбщество"Внештатный советник": в ОП рассказали, кем работает бизнесмен Баум

"Внештатный советник": в ОП рассказали, кем работает бизнесмен Баум

Бизнесмен Борис Баум является внештатным советником заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

Об этом в ответе на информационный запрос сообщили Бабелю.

Отмечается, что Борис Баум, фонд которого стал распорядителем денег на борьбу с коронавирусом, является внештатным советником заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Также Баума привлекли к работе, которая ведется в ОП по противодействию COVID-19.

  • Напомним, впервые о Борисе Баума в команде Зеленского заговорили в феврале, когда речь шла о легализации игорного бизнеса.
  • Журналисты получили "ответ" на свой запрос в Офис президента относительно трудоустройства Бориса Баума, который возглавил благотворительный фонд "Прайм", собиравший средства на борьбу с коронавирусом, где было сообщено о продлении рассмотрения запроса.

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