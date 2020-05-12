У Зеленского тянут с ответом на запрос журналистов о статусе "мецената" Баума

12 мая, 2020, 18:35

Журналисты получили "ответ" на свой запрос в Офис президента относительно трудоустройства Бориса Баума, который возглавил благотворительный фонд "Прайм", собиравший средства на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщила журналистка издания Babel Мария Жартовская в Facebook.

"На прошлой неделе мы писали о Борисе Бауме. Это тот человек, который возглавляет благотворительный фонд "Прайм", - напомнила журналистка.

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"Мы спросили Офис президента, занимает ли Борис Баум акую-либо должность. Сегодня прислали ответ. Грубо говоря, Офису нужно подумать еще 20 дней, чтобы ответить, работает ли у них Борис Баум", - отметила она.

Отметим, что журналистский запрос был отправлен 4 мая, поэтому по закону ответ должен прийти не позднее 24-го.

Напомним, впервые о Борисе Бауме при власти Зеленского заговорили в феврале, когда речь шла о легализации игорного бизнеса.

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