У Зеленского тянут с ответом на запрос журналистов о статусе "мецената" Баума
Об этом сообщила журналистка издания Babel Мария Жартовская в Facebook.
"На прошлой неделе мы писали о Борисе Бауме. Это тот человек, который возглавляет благотворительный фонд "Прайм", - напомнила журналистка.
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"Мы спросили Офис президента, занимает ли Борис Баум акую-либо должность. Сегодня прислали ответ. Грубо говоря, Офису нужно подумать еще 20 дней, чтобы ответить, работает ли у них Борис Баум", - отметила она.
Отметим, что журналистский запрос был отправлен 4 мая, поэтому по закону ответ должен прийти не позднее 24-го.
- Напомним, впервые о Борисе Бауме при власти Зеленского заговорили в феврале, когда речь шла о легализации игорного бизнеса.
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