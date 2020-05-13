В Украине заработали 640 продуктовых рынков
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Отмечается, что еще 14 рынков оказались не готовы к открытию и закрылись самостоятельно. Среди них 7 в Киеве,
4 - в Харьковской области, и по 1 - в Кировоградской, Луганской и Львовской областях. Еще три рынка в Харьковской области были закрыты по решению органов местной власти.
"За выявленные недостатки и нарушения установленных санитарных требований территориальными органами Госпродпотребслужба вынесено 56 предписаний (предложений), наибольшее количество из них в Волынской - 7, в Днепропетровской - 11, во Львовской - 6, в Харьковской области - 11, Херсонской - 8, в Черниговской - 6 и другие. Составлен 1 протокол в Ивано-Франковской области... Специалистами территориальных органов Госпродпотребслужбы выдано 710 предписаний (распоряжений, предложений), составлено 50 протоколов ", - говорится в сообщении.
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