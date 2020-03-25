Сезон катания мог продолжаться еще долго, - "Буковель" только сейчас закрылся из-за карантина
Такие мероприятия являются связанными с введенным украинской властью карантина из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба "Буковеля".
Карантин будет распространяться на все услуги на всей территории комплекса.
"Нам очень грустно это констатировать. Погодные условия - замечательные, сезон катания мог продолжаться еще довольно долго. По состоянию на сейчас нет никаких юридических причин для закрытия, но в этой ситуации мы понимаем, что каждый следующий день функционирования курорта - это гипотетический, дополнительный риск для жизни и здоровье наших гостей. А это то, чем мы не можем и не будем рисковать ", - отмечают в Буковеле.
В пресс-службе добавили, что причиной такого решения является отсутствие достоверной информации о распространении коронавируса в Украине.
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- Напомним, что еще 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он предварительно продлится до 3 апреля. Закрыты все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки.
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