Приспособленцы использовали Зеленского как социальный лифт, - Гончарук
Об этом Гончарук написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Первый тип членов команды продвигал идеи и боролся за перемены. Сейчас их осталось очень мало. Второй тип людей беспокоился прежде всего о том, чтобы не навредить президенту. Это ближайшие к нему люди. Почти семья. Третий тип людей - приспособленцы, которые использовали президента как социальный лифт. Они избегают "непопулярных тем", или строят свои кормушки, или отрабатывают, или наращивают себе "рейтинг". Таких подавляющее большинство", - написал Гончарук.
По словам Гончарука, ему кажется, что Зеленского "поместили в информационный карантин". Его продолжают вводить в заблуждение, что побуждает к принятию противоречивых решений.
Надеюсь, в ближайшее время Зеленский сможет разобраться в ситуации, - добавил Гончарук.
Экс-премьер также отметил, что турборежим имеет плюсы и минусы. Он дает возможность быстро провести необходимые изменения, а затем постепенно исправлять мелкие недостатки, которых на такой скорости невозможно избежать, и работать с негативными эффектами.
- 4 мая экс-премьер Алексей Гончарук рассказал, что после освобождения от должности обменялся несколькими сообщениями с президентом Владимиром Зеленским, однако считает, что мосты между ними не сожжены .
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