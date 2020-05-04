Я не вижу оснований "жечь мосты", - Гончарук об отношениях с Зеленским

4 мая, 2020, 09:53

Экс-премьер Алексей Гончарук рассказал, что после увольнения обменялся несколькими сообщениями с президентом Владимиром Зеленским, однако считает, что мосты между ними не сожжены

Об этом Гончарук заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я думаю, что нормальные человеческие отношения сохранились. Несколько раз обменялись сообщениями. Не более. В личном общении Владимир Александрович приятный, умный, я хочу верить, порядочный человек. Я не вижу оснований для того, чтобы "жечь мосты", - сказал Гончарук .

Гончарук также рассказал, что не виделся с президентом с момента отставки.