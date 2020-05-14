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Espreso.tvОбществоМакрон готовит Францию к возможному возвращению жесткой изоляции

Макрон готовит Францию к возможному возвращению жесткой изоляции

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил правительству о необходимости быть готовыми к возвращению в стране режима жесткого карантина

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Макрон заявил, что темпы заболеваемости коронавируса могут вырасти по трем причинам.

В частности, в конце мая-начале июня будут длинные выходные из католический праздник Пятидесятницы. В эти дни среди населения вырастут социальные контакты.

Также тревогу у президента Франции вызывает предстоящий летний отпускной сезон во время которого возрастет число путешествий.

Третьей причиной Макрон назвал "внезапную деградацию эпидемиологической ситуации".

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В то же время, комментируя ослабление карантина, президент Франции подчеркнул "правильность выбранного пути".

За минувшие сутки от коронавируса нового типа COVID-19 во Франции умерли 83 человека. Всего с начала эпидемии зафиксировано 27074 летальных случая.

Количество выявленных случаев заболевания за все время превышает 140 000.

Во всем мире болезнь диагностировали у более чем 4,3 миллиона человек. 295500 умерли.

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