Макрон готовит Францию к возможному возвращению жесткой изоляции
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Макрон заявил, что темпы заболеваемости коронавируса могут вырасти по трем причинам.
В частности, в конце мая-начале июня будут длинные выходные из католический праздник Пятидесятницы. В эти дни среди населения вырастут социальные контакты.
Также тревогу у президента Франции вызывает предстоящий летний отпускной сезон во время которого возрастет число путешествий.
Третьей причиной Макрон назвал "внезапную деградацию эпидемиологической ситуации".
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В то же время, комментируя ослабление карантина, президент Франции подчеркнул "правильность выбранного пути".
За минувшие сутки от коронавируса нового типа COVID-19 во Франции умерли 83 человека. Всего с начала эпидемии зафиксировано 27074 летальных случая.
Количество выявленных случаев заболевания за все время превышает 140 000.
Во всем мире болезнь диагностировали у более чем 4,3 миллиона человек. 295500 умерли.
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