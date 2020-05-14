Погибший 13 мая от пули снайпера военный был из Виннитчины

14 мая, 2020, 13:01

13 мая от выстрела снайпера на Донбассе погиб старший солдат Александр Карпик 1996 года рождения

Об этом сообщили в Винницкой ОГА.

"Старший солдат Александр Карпика 1996 г.р. погиб вчера, 13 мая, во время выполнения служебных обязанностей в составе сил и средств ООС на территории Луганской области. Военнослужащий получил огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранение от пули снайпера. Во время оперативного вмешательства, к сожалению, не удалось спасти жизнь бойца ", - говорится в сообщении.

"Вчера, в результате вражеских обстрелов под Катериновка (Золотовский городской совет) погиб наш земляк, Саша, ему было 24, еще двое - получили ранения", - рассказала нардеп Лариса Билозир в Facebook.

Она добавила, что Александр Карпика был уроженцем Тростянецкого района и служил в 30-й Новоград-Волынской отдельной механизированной бригаде.

Напомним, 13 мая на Донбассе погиб военный, двое получили ранения. Боевики понесли потери 3 своих террористов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb