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Espreso.tvОбществоПогибший 13 мая от пули снайпера военный был из Виннитчины

Погибший 13 мая от пули снайпера военный был из Виннитчины

13 мая от выстрела снайпера на Донбассе погиб старший солдат Александр Карпик 1996 года рождения

Об этом сообщили в Винницкой ОГА.

"Старший солдат Александр Карпика 1996 г.р. погиб вчера, 13 мая, во время выполнения служебных обязанностей в составе сил и средств ООС на территории Луганской области. Военнослужащий получил огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранение от пули снайпера. Во время оперативного вмешательства, к сожалению, не удалось спасти жизнь бойца ", - говорится в сообщении.

"Вчера, в результате вражеских обстрелов под Катериновка (Золотовский городской совет) погиб наш земляк, Саша, ему было 24, еще двое - получили ранения", - рассказала нардеп Лариса Билозир в Facebook.

Она добавила, что Александр Карпика был уроженцем Тростянецкого района и служил в 30-й Новоград-Волынской отдельной механизированной бригаде.

  • Напомним, 13 мая на Донбассе погиб военный, двое получили ранения. Боевики понесли потери 3 своих террористов.

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