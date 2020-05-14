Минздрав разрешил восстановить в Украине спортивные соревнования
14 мая, 2020, 10:46
В Министерстве здравоохранения заявили, что с 22 мая в Украине будет разрешено проводить спортивные соревнования при пустых трибунах
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировал Минздрав в facebook.
По его словам, в рамках ослабление карантина с 22 мая будет разрешено проводить спортивные соревнования, но без зрителей. В ближайшее время Кабмин определит критерии безопасности, которые участники должны будут соблюдать во время соревнований.
- Напомним, 13 мая в Министерстве здравоохранения заявили, что планируют разрешить восстановить футбольные соревнования в Украине 30 мая.
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