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Espreso.tvСпортМинздрав разрешил восстановить в Украине спортивные соревнования

Минздрав разрешил восстановить в Украине спортивные соревнования


фото: fco.com.ua
В Министерстве здравоохранения заявили, что с 22 мая в Украине будет разрешено проводить спортивные соревнования при пустых трибунах

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировал Минздрав в facebook.

По его словам, в рамках ослабление карантина с 22 мая будет разрешено проводить спортивные соревнования, но без зрителей. В ближайшее время Кабмин определит критерии безопасности, которые участники должны будут соблюдать во время соревнований.

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