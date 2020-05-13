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Espreso.tvОбществоКоронавирус во Франции: количество смертей и новых заражений снова выросло

Коронавирус во Франции: количество смертей и новых заражений снова выросло


фото: reuters
Во Франции количество зараженных от коронавируса снова растет, одновременно увеличивается и количество смертей

Об этом сообщает BMFTV.

Как сообщается, во Франции за сутки зарегистрировали 708 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, тогда как вчера это количество составляло 456. Кроме того, в стране наблюдается и рост количества летальных случаев - 328. Последний раз столько умерших фиксировали в середине марта, когда пандемия только набирала силу .

Однако количество госпитализированных с коронавируса за последние 24 часа уменьшилось на 689 человек. Всего в больницах находится 21 595 больных COVID-19. А в отделениях интенсивной терапии общее количество больных снизилось на 170 - до 2542 человек.

Как отмечается, с начала пандемии коронавируса во Франции лабораторно подтвердили 140 227 случаев коронавируса, из них 26 991 человек умерли и еще 57 785 пациентов выздоровели.

Напомним, во Франции вступил в силу закон о продлении чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19 до 10 июля. В частности, закон запрещает проезд дальше, чем на расстояние 100 км от дома, и продолжает действовать "масочный режим" в общественном транспорте.

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