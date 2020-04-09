FIFA 20: футболист "Динамо" Цыганков попал в "команду недели"

9 апреля, 2020, 20:59

Хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в "команду недели" в футбольном симуляторе FIFA 20

Об этом сообщает официальный facebook "Динамо".

EA Sports включили украинского футболиста в число запасных игроков недели. Из-за пандемии коронавируса, из-за которой практически все чемпионаты прекращены, разработчики вынуждены составлять "команды недели", вспоминая яркие футбольные моменты, которые происходили 1-2 года назад.

В текущем сезоне 22-летний Виктор Цыганков провел 31 матч, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за украинца составляет 16 млн евро.