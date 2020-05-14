Количество инфицированных COVID-19 в России превысило четверть миллиона
Это следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.
По его данным, по-прежнему больше всего больных в сутки в Москве (+4712 человека), далее следуют Подмосковья (+918), Петербург (+460), Нижегородская область (+238).
За минувшие сутки умерли еще 93 пациента с COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в России умерли 2301 человек.
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Выздоровели 53388 человек (+5501 человек за минувшие сутки).
По количеству инфицированных COVID-19 Россия остается на третьем месте в мире после США (1,430 млн.) и Испании (271,1 тыс.).
Во всем мире болезнь диагностировали у более чем 4,3 миллиона человек. 295500 умерли.
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