Европарламент дал согласие на упрощение визового режима с Беларусью
Как пишет DW , Европарламент рекомендовал ЕС одобрить два соглашения с Беларусью: об упрощенной процедуре выдачи виз и о реадмиссии лиц, находящихся без разрешения.
"За" первый документ на пленарном заседании в Брюсселе в среду, 13 мая, проголосовали 634 евродепутата, "против" были 48 парламентариев, воздержались четверо. Соглашение о реадмиссии поддержали 560 евродепутатов, 117 голосовали против, а 13 воздержались.
Соглашение о визах касается разрешений на краткосрочные поездки, то есть до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Согласно документу, визы будут стоить 35 евро для граждан и Беларуси, и ЕС.
От уплаты визового сбора будут освобождены, в частности, дети до 12 лет, люди с инвалидностью, школьники, студенты, представители организаций гражданского общества.
8 января 2020 Евросоюз и Беларусь подписали соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии.
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