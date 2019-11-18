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Espreso.tvОбществоЕвросоюз согласился либерализовать визовый режим для Беларуси

Евросоюз согласился либерализовать визовый режим для Беларуси

Совет Евросоюза обнародовал решение о готовности подписать с Беларусью соглашение об упрощении визового режима

Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.

В нем также отмечается, что Брюссель примет совместную декларацию, которая добавляется к этому соглашению, а председатель совета ЕС может назначить лицо, которое подпишет соглашение. Когда именно это произойдет, в документе не уточняется.

"Настоящим разрешается подписание от имени ЕС соглашения с республикой Беларусь об упрощении визового режима", - говорится в тексте решения.

Ранее Беларусь и Европейский Союз планировали подписать соглашение о упрощении визового режима. Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин уверяла, что все переговоры по тексту соглашения об упрощении визового режима уже завершены.

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