Евросоюз согласился либерализовать визовый режим для Беларуси
18 ноября, 2019, 16:10
Совет Евросоюза обнародовал решение о готовности подписать с Беларусью соглашение об упрощении визового режима
Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.
В нем также отмечается, что Брюссель примет совместную декларацию, которая добавляется к этому соглашению, а председатель совета ЕС может назначить лицо, которое подпишет соглашение. Когда именно это произойдет, в документе не уточняется.
"Настоящим разрешается подписание от имени ЕС соглашения с республикой Беларусь об упрощении визового режима", - говорится в тексте решения.
Ранее Беларусь и Европейский Союз планировали подписать соглашение о упрощении визового режима. Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин уверяла, что все переговоры по тексту соглашения об упрощении визового режима уже завершены.
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