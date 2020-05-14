Еврокомиссия предложила новые правила для авиаперелетов во избежание скоплений людей
14 мая, 2020, 09:51
Европейская комиссия хочет обязать туристов носить маски и путешествовать без большого багажа
Об этом сообщает УП со ссылкой на Reuters .
Цель введения новых правил - возрождение безопасного туризма, который остановился через COVID-19.
Компаниям и аэропортам хотят предложить реорганизовать регистрацию на рейс, оформление и выдачу багажа, чтобы избежать скопления людей.
Также туристов хотят попросить минимизировать количество движений салоном самолета для уменьшения контактов.
Указанные предложения не будут обязательными.
- Внутреннее авиасообщение в Украине восстанавливать одновременно с запуском общественного транспорта, в том числе межобластных перевозок.
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