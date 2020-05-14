Еврокомиссия предложила новые правила для авиаперелетов во избежание скоплений людей

14 мая, 2020, 09:51

Европейская комиссия хочет обязать туристов носить маски и путешествовать без большого багажа

Об этом сообщает УП со ссылкой на Reuters .

Цель введения новых правил - возрождение безопасного туризма, который остановился через COVID-19.

Компаниям и аэропортам хотят предложить реорганизовать регистрацию на рейс, оформление и выдачу багажа, чтобы избежать скопления людей.

Также туристов хотят попросить минимизировать количество движений салоном самолета для уменьшения контактов.

Указанные предложения не будут обязательными.