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Espreso.tvОбществоЕврокомиссия предложила новые правила для авиаперелетов во избежание скоплений людей

Еврокомиссия предложила новые правила для авиаперелетов во избежание скоплений людей

Европейская комиссия хочет обязать туристов носить маски и путешествовать без большого багажа

Об этом сообщает УП со ссылкой на Reuters .

Цель введения новых правил - возрождение безопасного туризма, который остановился через COVID-19.

Компаниям и аэропортам хотят предложить реорганизовать регистрацию на рейс, оформление и выдачу багажа, чтобы избежать скопления людей.

Также туристов хотят попросить минимизировать количество движений салоном самолета для уменьшения контактов.

Указанные предложения не будут обязательными.

  • Внутреннее авиасообщение в Украине восстанавливать одновременно с запуском общественного транспорта, в том числе межобластных перевозок.
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