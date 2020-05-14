Экс-футболист сборной Украины объяснил, почему провалился в "Ливерпуле"

14 мая, 2020, 17:10

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин заявил, что не заиграл в английском "Ливерпуле" из-за специфической кадровой политики испанского тренера Рафаэля Бенитеса

Об этом Воронин заявил на канале Артема Милевского в YouTube.

По словам футболиста, он не смог приспособиться к кадровой политике главного тренера "Ливерпуля" Рафаэля Бенитеса, который постоянно делал перестановки в составе.

"Наверное, Англия - это не мой чемпионат. Может, в каких-то моментах я себя неправильно повел. Самым сложным в "Ливерпуле" для меня была ротация Бенитеса. Он крутил состав, как хотел. Я вышел, забил гол, а не следующей игре даже в заявку не попал. Спрашиваю: "Как так?". Он говорит: "Андрей, все нормально. На эту игру другая тактика". Какая другая тактика? Ладно, если бы мне было 20 или 22 года. А я в" Байере "играл в основе и после чемпионата мира пришел. Но я все равно виноват", - рассказал Воронин.

Андрей Воронин выступал за "Ливерпуль" с 2007 до 2010 года, однако сезон 2008/2009 сыграл в аренде немецкой "Герты".

В целом он провел за английский клуб 40 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

За сборную Украины Воронин сыграл 74 матча и забил 8 голов.

24 февраля Воронин в составе Международной команды звезд принял участие в "Кубке легенд" в Москве.

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