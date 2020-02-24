Бывший футболист сборной Украины сыграл на турнире в Москве
24 февраля, 2020, 11:14
Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин в составе Международной команды звезд принял участие в "Кубке легенд" в Москве
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт турнира.
40-летний Воронин был в составе Международной сборной звезд, которая выиграла турнир, в финале футболисты одолели Россию со счетом 6: 5. В общем украинец провел 4 матча и забил 5 голов.
Сборная Украины начиная с 2014-го года не выступает на международном турнире.
В розыгрыше "Кубка легенд" принимают участие 6 команд: сборные России, Германии, Португалии, Испании, Нидерландов, а также Международная сборная звезд футбола.
Андрей Воронин сыграл за сборную Украины 74 матча и забил 8 голов. С 2010 до 2014 года выступал за московское "Динамо", в котором завершил карьеру.
- В 2019 году Воронин также принимал участие в "Кубке легенд " в Москве.
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