Чемпионат продолжается: у двух команд из Беларуси есть больные коронавирусом футболисты

14 мая, 2020, 21:21

В белорусских "Ислочи" и "Энергетик-БГУ" есть больные коронавирусом футболисты

Об этом сообщает metaratings.by.

В "Ислочи" выявлены два случая заражения футболистов коронавирусом. Анализ одного из них уже подтвердил наличие заболевания, по другому пока есть подозрение. Из-за этого случая команда самоизолировалась на 10 дней, однако игроки все равно будут продолжать выступления в высшей лиге.

В "Энергетик-БГУ" зараженных также двое, это один местный футболист и один легионер. Однако им не делают тест на определение болезни, чтобы команду не сняли с первенства. Футболисты получают индивидуальное лечение.

Чемпионат Беларуси не был остановлен из-за пандемии коронавируса. Команды сыграли 8 туров, по итогам которых "Ислочь" идет на 4-м месте, а "Энергетик-БГУ" - на 5-м, обе команды набрали по 15 очков.

Напомним, 15 апреля Артем Милевский попал в символическую сборную четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу.