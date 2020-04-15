Милевский попал в символическую сборную тура чемпионата Беларуси

15 апреля, 2020, 19:19

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский попал в символическую сборную четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу

Об этом сообщает championship.abff .

В четвертом туре чемпионата Беларуси по футболу Милевский помог своей команде обыграть "Ислочь" (3: 1), забив гол на 77-й минуте матча.

В текущем сезоне 35-летний Артем Милевский провел 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. В высшем дивизионе чемпионата Беларуси "Динамо" идет на четвертом месте. Следующий матч команда Милевского проведет 18 апреля против "Витебска".