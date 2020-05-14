Бывший форвард ПСЖ стал жертвой секс-шантажа

14 мая, 2020, 18:44

Бывший нападающий французского ПСЖ Эсекьель Лавесси стал жертвой секс-шантажа

Об этом сообщает La Nacion.

"Они писали им в директ с двух аккаунтов в Instagram. Им можно верить, ведь шантажисты описали содержание контента в деталях. Но даже если бы материалы были ошибочными, это все равно вымогательство", - рассказал друг футболиста.

Злоумышленники требуют у спортсмена и его девушки 5 тыс. евро за каждую фотографию и видео, к которым они имеют доступ. Если Эсекьель Лавесси не заплатит, то мошенники обещали выложить интимный контент в сеть. Аргентинец уже обратился за помощью к адвокату. Сейчас открыто расследование по двум эпизодам вымогательства и распространения личных фотографий.

Лавесси завершил игровую карьеру в 2019 году. Последним клубом футболиста был китайский "Хэбэй Чайная Форчун". В Европе 35-летний форвард выступал за французский ПСЖ и итальянские "Наполи" и "Дженоа".

14 мая футболиста сборной Англии и "Тоттенхэма" Деле Алле ограбили в собственном доме в Лондоне.