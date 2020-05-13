Звездная украинская теннисистка выложила в сеть свою первую песню

13 мая, 2020, 13:49

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская представила свою первую песню "Тысячи меня"

Видео с песней было опубликовано на youtube.

"Все собранные с продаж и прослушиваний песни средства идут на благотворительный фонд "БФ Даян ЯСТРЕМСЬКОЇ ДІЯ БО", - говорится в заявлении под роликом

Даяна Ястремская является 23 ракеткой мира. Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон 2016).

16 апреля Даяна Ястремская стала героиней мультфильма , в котором она рассказывает, которая уберечься от коронавируса.