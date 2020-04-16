Украинская теннисистка стала героиней мультфильма о борьбе с коронавирусом
16 апреля, 2020, 12:51
Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала героиней мультфильма, в котором она рассказывает, как уберечься от коронавируса
Видео Ястремская обнародовала на своем канале в YouTube.
Вторая ракетка Украины в анимационном ролике напомнила об основных рекомендациях по предотвращению заболевания COVID-19 и призвала помогать пожилым людям.
- Напомним, 1 апреля Даяна Ястремская объявила о сборе средств на продуктовые наборы для нуждающихся в Одессе.
- 15 апреля Ястремская заявила, что во время карантина написала собственный трек .
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