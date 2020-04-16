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Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка стала героиней мультфильма о борьбе с коронавирусом

Украинская теннисистка стала героиней мультфильма о борьбе с коронавирусом


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала героиней мультфильма, в котором она рассказывает, как уберечься от коронавируса

Видео Ястремская обнародовала на своем канале в YouTube.

Вторая ракетка Украины в анимационном ролике напомнила об основных рекомендациях по предотвращению заболевания COVID-19 и призвала помогать пожилым людям.

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